Twee mannen opgepakt voor witwassen en valsheid in geschrifte

De politie heeft dinsdagochtend in Goirle en Tilburg twee verdachten van 52 en 48 aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Bij verschillende doorzoekingen is onder meer een vuurwapen in beslag genomen.

Lopend onderzoek

Agenten deden dinsdagochtend een inval in een woning in Goirle, waar een 52-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland werd opgepakt. De man kwam volgens de politie in beeld tijdens een lopend onderzoek en is aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.

Doorzoekingen

Op de Maidstone in Tilburg werd in zijn auto een 48-jarige verdachte aangehouden. De twee mannen zitten vast voor verhoor. Daarnaast zijn er een bedrijfspand en twee woningen op de Markt in Roosendaal doorzocht. Bij de doorzoekingen zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder administratie en een vuurwapen. De politie doet nader onderzoek.