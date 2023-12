Twee mannen vast na vondst grote wietkwekerij in Breda

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Aan het Hazepad in Breda is een grote wietkwekerij met ongeveer 1.000 planten opgerold. Twee mannen die in het pand aanwezig waren zijn aangehouden.

(Beeld uit archief)

De politie ging rond 10.15 naar het pand omdat er het vermoeden bestond dat er een wietkwekerij in zou zitten. Toen agenten bij het bedrijfsverzamelgebouw aankwamen roken ze een wietlucht. In twee ruimten vonden ze vervolgens een wietkwekerij. In totaal stonden er ongeveer 1.000 planten, meldt de politie.

De twee mannen die in het pand aanwezig waren zijn aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit Hoensbroek en een 21-jarige man uit Albanië.

Ook bleek dat er in het pand vernielingen waren aangericht en dat de stroom illegaal werd afgetapt. De kwekerij is ontmanteld en de twee mannen zijn voor onderzoek vastgezet.