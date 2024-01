Twee mannen verdacht van bedreigen havenmedewerker

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie heeft recent twee verdachten aangehouden die een havenmedewerker ernstig zouden hebben bedreigd, omdat ze hulp wilden bij het binnenhalen van cocaïne. Op 7 december werd door een arrestatieteam een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Vlissingen aangehouden.

Melding

En op 16 januari 2024 volgde op vliegveld Rotterdam Airport de aanhouding van een 27-jarige man uit Bergen op Zoom.

De zaak kwam aan het rollen nadat bij de Zeehavenpolitie een melding over een ernstige bedreiging binnenkwam. Uit een opsporingsonderzoek ingesteld bleek dat de twee verdachten actief een havenmedewerker benaderden om in de haven van Vlissingen cocaïne uit scheepsladingen te halen. Hij werd ernstig bedreigd.

Partij cocaïne

Uit het onderzoek bleek al snel dat de verdachten vermoedelijk op zoek waren naar een deel van een partij cocaïne die op 15 november 2023 in beslag werd genomen.

De Douane trof toen na een tip 3279 kilo cocaïne aan in een partij bananen in de haven van Vlissingen-Oost. Deze partij cocaïne, die verdeeld was over zes pallets, werd nog dezelfde dag vernietigd.

Doorzoekingen

Zowel in Vlissingen als in Bergen op Zoom doorzocht de Zeehavenpolitie meerdere woningen. Hierbij werden onder andere grote hoeveelheden contant geld en waardevolle goederen in beslag genomen.

Het komt vaker voor dat havenpersoneel te maken krijgt met zogeheten ronselaars die op zoek zijn naar mensen die aan drugssmokkelaars diensten kunnen verlenen.