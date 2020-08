Twee mannen verdacht van voorbereiden liquidatie in Amstelveen

Connect on Linked in

Voor de Amsterdamse rechtbank staan twee mannen terecht voor het voorbereiden van de mislukte liquidatie van Ahmet G. vorig jaar in Amstelveen. Volgens Het Parool zei de officier van justitie dinsdag op een voorbereidende zitting dat er ook een verdachte voor het plegen van die aanslag in beeld is. Maar die is nog niet gearresteerd.

Een jaar

De Turks-Amsterdamse drugshandelaar Ahmet G. was 55 jaar toen hij op 16 maart 2019 samen met zijn dochter op straat werd beschoten. De twee raakten alleen gewond aan respectievelijk het been en de enkel. De beschieting was vlakbij hun toenmalige huis aan de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk. De aanslag mislukte omdat het wapen van de schutter blokkeerde.

Justitie denkt dat Patrick van M. (35) en Rosello van T. (46) G. gedurende ruim een jaar daarvoor hebben geobserveerd ter voorbereiding van de aanslag.

Peilbakens

Ook een zakenrelatie van G. zou uitvoerig zijn afgelegd, net als de eerder voor afpersing veroordeelde Itzhak M..

Het bewijs haalt justitie uit observaties door de recherche, afgeluisterde gesprekken, tijdens observaties gemaakte filmpjes die bij de verdachten in beslag zijn genomen en peilbakens die onder auto’s van personen werden geplaatst. Van T. zou degene zijn geweest die de peilbakens onder auto’s plakte. De recherche zegt dat ook te hebben geobserveerd.

De verdachten zitten sinds december in voorlopige hechtenis. Ze beroepen zich sindsdien op hun zwijgrecht.

De officier van justitie wil het dossier naar de uitvoerder(s) van de aanslag nog geheim houden omdat er een lopend onderzoek is naar een verdachte die op vrije voeten is. In november is er weer een pro forma-zitting in de zaak.