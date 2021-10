Twee medewerkers AH in Eindhoven neergestoken, verdachte opgepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in de Albert Heijn aan het 18 Septemberplein in Eindhoven zijn twee medewerkers van de supermarkt gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht waar ze behandeld zijn. De 37-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar werd even later in een nabije parkeergarage aangehouden. Bij zijn arrestatie losten agenten twee waarschuwingsschoten.

De steekpartij vond rond 13.15 plaats. Twee medewerkers van de Albert Heijn spraken de verdachte aan op winkeldiefstal wat resulteerde in een worsteling waarbij beide gestoken werden. Een van de slachtoffers raakte gewond in zijn zij. Ze zijn beiden niet in levensgevaar.

De verdachte zit vast op het politiebureau voor verder onderzoek.