Twee mensen naar ziekenhuis na ontploffing bij Haagse woning

In Den Haag is er in de nacht van dinsdag op woensdag na een ontploffing brand uitgebroken. De ontploffing gebeurde bij een woning aan aan de Isingstraat in het Laakkwartier. Twee bewoners moesten voor behandeling na het inhaleren van rook.

Ziekenhuis

De politie kreeg rond 02.00 een melding over een ontploffing in een woning. Twee bewoners van de getroffen woning werden naar het ziekenhuis vervoerd na controle in de ambulance.

Team Explosieven Verkenning

Nadat de brand door de brandweer was geblust bleek er grote schade te zijn. Bij verschillende woningen zijn de bovenramen en voordeuren kapot. De bewoners van de woningen met schade konden niet terug en daarvoor werd opvang geregeld.

Experts van Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing verrichtten onderzoek bij het pand. Een uitgebreide zoekslag in de omgeving leverde geen aanhouding(en) op.