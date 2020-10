Twee minderjarige jongens aangehouden voor gewapende overvallen

Connect on Linked in

In Rotterdam heeft de politie twee jongens van 14 en 15 jaar aangehouden op verdenking van het plegen van twee overvallen, op benzinestations op de Groene Kruisweg in het havengebied in Rotterdam.

De 14-jarige jongen komt uit Rotterdam en de 15-jarige uit Vlaardingen. Bij doorzoekingen zijn de mogelijk gebruikte wapens gevonden.

De eerste overval vond plaats op zondag 18 oktober rond 23.30. Twee gemaskerde jongens kwamen het tankstation binnen en bedreigden een 30-jarige medewerkster met een vuurwapen en een mes. Zij gingen er vandoor met geld uit de kassa.

De tweede overval was op 25 oktober bij een ander tankstation aan de Groene Kruisweg. Twee personen bonkten ’s nachts rond halfvier op de beveiligingsruit bij de kassa om de aandacht te trekken van een 61-jarige medewerker die in het magazijn aan het werk was. Toen die kwam kijken wat er aan de hand was, bedreigden zij hem met een vuurwapen en een mes en eisten geld. Ook hier maakten ze geld buit.