Twee Nederlanders (25, 27) opgepakt na plofkraak in Bad Homburg

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft zaterdagochtend twee Nederlanders van 25 en 27 gearresteerd na een plofkraak in Bad Homburg in de Duitse deelstaat Hessen. Ze worden verdacht van het opblazen van een geldautomaat in het centrum van Bad Homburg, waarbij ruim 150.000 euro werd gestolen. Het buitgemaakte bedrag is door de politie veiliggesteld in de vluchtauto. Een derde verdachte is nog spoorloos.

(Beeld: politie West-Hessen)

De explosie bij een filiaal van de Deutsche Bank in de nacht van vrijdag op zaterdag veroorzaakte forse schade aan het pand. Volgens de politie was er echter geen sprake van instortingsgevaar.

Wegblokkade

Kort na de plofkraak blokkeerde de Duitse politie de toegang tot de A661 richting Frankfurt om te voorkomen dat de vluchtauto, een Audi A6 (foto), door kon rijden. Drie verdachten spongen uit het voertuig en renden weg. De politie hield vroeg in de ochtend twee verdachten aan. Eén Nederlandse man van 25 werd na een korte achtervolging te voet aangehouden. De 27-jarige verdachte tijdens daaropvolgende politie-invallen in Utrecht en Amsterdam. Een derde verdachte is nog voortvluchtig.

Poging doodslag

De twee Nederlanders worden zondag voorgeleid aan de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag, het veroorzaken van een explosie en zware bendediefstal, meldt het parket in Frankfurt. De poging tot doodslag wordt hen aangerekend door de kracht van de explosie en het gevaar voor omstanders.

In de vluchtauto van de plofkrakers vond de politie restanten van explosieven en jerrycans met benzine. Deskundigen van de Rijksrecherche hebben deze ter plekke in een weiland nabij de A661 gecontroleerd opgeblazen.