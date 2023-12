Twee Nederlanders gepakt in Belgisch drugslab

Print This Post

In een onderzoek naar een lab voor de productie van synthetische drugs in het Belgische Zoersel zijn het afgelopen weekeinde drie mensen gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. Deze twee zijn woensdag door de onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis geplaatst, aldus het Antwerpse parket.

Nummerplaat

De politie Voorkempen kreeg vrijdagavond rond 21.00 een oproep over een verdachte bestelwagen met Nederlandse nummerplaat in de buurt van De Bergen in Zoersel. Rond 21.30 zette de politie een blauwe bestelwagen aan de kant waarin twee Nederlanders zaten.

De mannen van 41 en 45 jaar hadden volgens de Belgische justitie ‘een vage uitleg’ over hun aanwezigheid en ze werden gearresteerd. Toen de politie de laadruimte wilde controleren, roken ze meteen een chemische geur.

Uiteindelijk werd 3,3 kilo van de designerdrug 4-MMC (miauw miauw) aangetroffen. Ook lager er productiemiddelen om drugs te maken.

Ontmantelen

Na verder onderzoek en in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in Antwerpen gaf de onderzoeksrechter opdracht om zaterdagavond binnen te vallen op een adres aan Velsterheide in Zoersel.

Daar werd de bewoner van 50 jaar gearresteerd. In een loods op het terrein was een drugslab ingericht geweest. De gebruikers waren kennelijk bezig geweest het te ontmantelen.

De twee Nederlanders verschijnen donderdag voor de raadkamer van de rechtbank. De 50-jarige Belg die zijn loods liet gebruiken is onder voorwaarden op voeten gesteld.