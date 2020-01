Twee Nederlanders op Malta vast om cocaïnehandel

Connect on Linked in

In de Maltese kustplaats Sliema zit een Nederlander vast op verdenking van cocaïnehandel. Hij is zaterdag gearresteerd. Volgens De Telegraaf heeft de rechtbank zijn hechtenis maandag verlengd.

De verdachte is de 23-jarige Xafieiro L. die werd aangehouden in een hotel in Sliema na een operatie van de nationale narcotica-eenheid, zo meldde de Times of Malta. De Nederlander wordt beschuldigd van het importeren, verkopen of dealen van cocaïne. De man heeft ontkend betrokken te zijn bij de handel.

Vorige week is op Malta een andere Nederlander veroordeeld. Ryan N. kreeg vier jaar gevangenisstraf voor de smokkel van cocaïne. Ook hij was gearresteerd in Sliema. In zijn kamer lag ruim 300 gram cocaïne.