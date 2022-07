Twee Nederlanders opgepakt na schietpartij met gewonden in nachtclub Marbella (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een volle nachtclub in het Spaanse Marbella zijn zondagnacht vijf gewonden gevallen. De Spaanse politie heeft twee Nederlanders van 32 en 26 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Eén van de Nederlanders schoot volgens de politie om zich heen toen hij door een andere bezoeker met een mes werd aangevallen. Hij ligt onder politiebewaking zwaargewond in het ziekenhuis.

Video’s

De schietpartij vond rond 01.10 plaats in de Opium Beach Club in Marbella na een ruzie tussen twee groepen jongeren. Tijdens een vechtpartij in een vip-ruimte werd met vuurwapens, messen en flessen gezwaaid, waarna een Nederlandse bezoeker het vuur opende. Op sociale media circuleren video’s waarin schoten te horen zijn, waarna chaos en paniek ontstaat op de dansvloer. Waarom de ruzie ontstond, maakt deel uit van het politieonderzoek.

Bij de schietpartij raakten in totaal vijf mensen gewond. De vermeende schutter zou in zijn hoofd en romp gestoken zijn. Hij ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis waar hij is aangehouden. Ook een tweede Nederlander is aangehouden. Over zijn rol bij het incident is nog niets bekend.

Zwaargewond

Vier andere bezoekers raakten gewond door schoten en zijn in het ziekenhuis behandeld. Minstens één van hen, een 32-jarige vrouw, verkeert in kritieke toestand. Ook een 32-jarige Ierse man zou volgens El Confidencial zwaargewond zijn geraakt door een schotwond. Twee slachtoffers van 19 en 36 liepen schotwonden op aan heup en rug.

Meerdere incidenten

Opium Beach Club is een van de bekendste nachtclubs in Marbella. In de club, die ook geliefd is bij veel Nederlandse toeristen, zouden de afgelopen maanden meerdere incidenten hebben plaatsgevonden.