Twee Nederlanders vast in India wegens drugshandel

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Indiase politie heeft in de deelstaat Goa twee Nederlanders opgepakt wegens drugshandel. De politie kreeg aanwijzingen dat het tweetal betrokken was bij het dealen van drugs aan toeristen. Dat meldt Times of India.

Roze pillen

Tijdens een undercoveroperatie van de politie in het dorp Anjuna werd een van de twee Nederlanders gepakt met 8,2 gram roze pillen, vermoedelijk xtc. Tijdens het politieonderzoek gaf de verdachte toe dat hij een handlanger had die hem van de drugs voorzag. Dat was de andere Nederlander. Beide verdachten zitten vast.