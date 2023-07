Twee ontploffingen bij horecazaken in Den Haag

Connect on Linked in

In Den Haag zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee ontploffingen geweest. Een coffeeshop in de Prins Hendrikstraat was een van de doelwitten. Een raam en de gevel, en een geparkeerde auto raakten daar beschadigd. Het is nog niet bekend wat de explosie veroorzaakte, aldus de politie.

De melding kwam omstreeks 03.45 bij de politie binnen. Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse.

Bij een pizzeria aan de Weimarstraat is in de vroege morgen van dinsdag een ruit vernield. Mogelijk ging het hier om zwaar vuurwerk. de politie doet nog onderzoek naar de aard van het explosief.

De brandweer kwam hier ter plaatse om de veroorzaakte brand te blussen.