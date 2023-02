Twee ontploffingen en een brandstichting in Amsterdamse straat

Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is er bij de voordeur van een woning aan de Doctor H. Colijnstraat in Amsterdam-Geuzenveld een explosief ontploft. Er zijn geen gewonden gevallen, aldus de politie, maar er is wel sprake van aanzienlijke schade in en rond de woning. De bewoners en omwonenden hoorden rond 03.00 een harde knal en belden de politie.

Brand

Door de ontploffing sneuvelde het keukenraam en woedde een brand in de voortuin van de woning, die grenst aan het Jacob de Rijkhof. De politie zette het gebied ruim af. Specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben sporenonderzoek verricht.

Auto’s

Het incident van vannacht is het derde in korte tijd in de straat. Een nacht eerder was er een explosie op het trottoir vlakbij dezelfde woning. Twee geparkeerde auto’s raakten daardoor beschadigd.

Verderop in de straat is vorige week maandag 6 februari omstreeks 22.30 de voordeur van een woning op de derde verdieping van een flatgebouw in brand gestoken.