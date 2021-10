Twee partijen cocaïne in Rotterdam gepakt: ruim 1,1 ton

Connect on Linked in

Woensdag zijn door de Douane twee partijen cocaïne onderschept. De drugs was aangevoerd vanuit Guatemala op hetzelfde containerschip. Eerst werd 470 kilo cocaïne gevonden. Die drugs zaten in een container met kleding. De container was bestemd voor een bedrijf in Ridderkerk.

Daarna werd tijdens een controle door de Douane nog 712 kilo cocaïne onderschept. Die drugs was verdeeld over 27 sporttassen, verstopt in een container en was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet.

Het Rotterdamse Openbaar Ministerie schat de straatwaarde van de beide partijen samen op 88 miljoen gulden.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de twee zaken verder in onderzoek. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.