Twee partijen cocaïne onderschept tussen bevroren garnalen en vlees

De Douane heeft afgelopen week twee partijen cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. Het ging om 46 kilo en 42 kilo. De drugs zaten verstopt tussen bevroren garnalen en bevroren vlees.

Colombia

Woensdag werd na een reguliere controle van de Douane 46 kilo cocaïne (foto) aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een container uit Colombia die gevuld was met bevroren garnalen. De garnalen waren bestemd voor een Spaans bedrijf, maar dat bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie niets met de smokkel te maken. De partij heeft volgens het OM een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro.

Brazilië

Zondag werd tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 42 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden aangetroffen in een container met bevroren vlees die vanuit Brazilië per zeeschip naar Rotterdam was vervoerd. De drugs zaten verstopt in de constructie van de koelcontainer. De lading vlees was bestemd voor een bedrijf in Dordrecht, maar dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

De straatwaarde van de drugs is volgens het OM 3,1 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen de FIOD, de Douane, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaken in onderzoek. De partijen drugs zijn vernietigd.