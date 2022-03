Twee partijtjes cocaïne in haven Rotterdam

Connect on Linked in

Tijdens controles in de Rotterdamse haven heeft de Douane maandag twee partijen cocaïne onderschept: in totaal 80 kilo cocaïne.

De eerste partij werd in beslag genomen naar aanleiding van een tip van een buitenlandse opsporingsorganisatie. Bij een containeroverslagbedrijf op de Maasvlakte trof de Douane in een container die was geladen met bananen 50 kilo drugs aan. Het fruit was afkomstig uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

Op een zogenaamd ‘empty depot’ op de Maasvlakte vonden ambtenaren even later achter de luiken van een lege koelcontainer 30 kilo cocaïne.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam schat de straatwaarde van de drugs op 6 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.