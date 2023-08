Twee personen aangehouden na schoten in Groningen

Connect on Linked in

In Groningen heeft dinsdagmiddag een schietincident plaatsgevonden in de wijk Paddepoel. Een jongen zou hebben geschoten op een oudere man. Bij een achtervolging te voet loste de politie een waarschuwingsschot. De politie hield twee mensen aan.

Ruzie

De politie kreeg rond 15.15 een melding van een schietincident bij de Friesestraatweg in Groningen. Volgens omstanders kreeg een jonge man ruzie met een oudere man, vertellen zij het Dagblad van het Noorden.

Omstanders waar De Telegraaf mee sprak, bevestigen dit. Zij zeggen in die krant dat een woordenwisseling aan de schietpartij vooraf zou zijn gegaan. ‘Die jonge gast schoot daarna ineens op de oudere man.’

De schoten zouden zijn gevallen bij de brug over het Reitdiep.

Rol

De politie geeft aan dat er na de melding een achtervolging volgde door agenten van de Friesestraatweg, naar de Noorderkroon, waarbij de politie een waarschuwingsschot loste. Ze geeft aan dat er daarna twee mensen werden aangehouden. ‘Het is nog onduidelijk wat hun rol of betrokkenheid is geweest bij het incident. Wij doen uitgebreid onderzoek, zowel op de plaats delict als tactisch onderzoek, om te achterhalen wat er precies is voorgevallen. Ook gaan we in verhoor met verdachten.’

De Telegraaf weet te melden dat aan de Voermanstraat een jongen van 12 is aangehouden. Het doelwit zou een jaar of veertig zijn. Ook op de Pleiadenlaan is een persoon aangehouden. Deze informatie is onbevestigd door de politie.

Het Dagblad van het Noorden geeft aan dat er na de gebeurtenis een pistool is gevonden in een tuin in de Watermanstraat.