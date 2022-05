Twee plofkraken in Duitsland, twee aanhoudingen in Limburg

Connect on Linked in

In het Noord-Limburgse grensgebied zijn woensdagmorgen twee verdachten aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. De politie meldt dat in Lomm door agenten waarschuwingsschoten zijn gelost voordat de twee konden worden ingerekend. Er is niemand gewond geraakt. Er waren in de nacht van dinsdag op woensdag zeker twee plofkraken in het Duitse grensgebied.

Derde verdachte

Nederlandse agenten begonnen bij Lomm een achtervolging nadat de verdachten de grens vanuit Duitsland overstaken. De auto met de verdachten crashte in Lomm. De drie inzittenden gingen te voet verder. De politie hield er twee aan. Een derde verdachte wist te ontkomen. Bij welke plofkraak de twee betrokken hebben kunnen zijn is onduidelijk.

In Duitsland zijn er gemiddeld om de paar dagen plofkraken.

Mühlheim-Heissen

In Mülheim-Heissen is woensdagmorgen een geldautomaat opgeblazen. Mühlheim ligt even oostelijk van Frankfurt am Main. Media melden dat een witte Audi met de daders is weggevlucht. Zaterdag was er in Mühlheim ook al een geldautomaat opgeblazen. En begin begin maart gebeurde dat in het nabijgelegen Styrum.

Woensdagmorgen, even na 01.00, bliezen onbekenden een geldautomaat van de Volksbank op in de Franziskusstrae in Twist, dat is vlak over de grens bij Twente. De verdachten sloegen daarna op de vlucht in een zwarte stationwagen.

Of er buit is gemaakt bij die twee kraken is niet duidelijk.