Twee Polen en Rotterdammer aangehouden door FASTNL-team

Het FASTNL-team van de politie heeft donderdag in Ouddorp en Rijswijk twee voortvluchtige Polen van 40 en 52 aangehouden die in dat land zijn veroordeeld tot respectievelijk drie en zes jaar celstraf wegens oplichting. Zondag hield FASTNL ook een 58-jarige Rotterdammer in Roosteren aan die in België is veroordeeld tot zes jaar cel.

De twee Polen boden op internet auto’s en landbouwvoertuigen te koop aan, maar leverden niet na een aanbetaling. De schade die ze veroorzaakten ligt op 1,5 miljoen euro. Na het verzoek van FAST Polen om de twee op te sporen en aan te houden, traceerde FASTNL de 40-jarige man met zijn gezin op een vakantiepark in Ouddorp. Daar hielden ze hem donderdagochtend in een vakantiewoning aan.

Volgens de politie kon met verkregen informatie ‘s avonds in een winkelcentrum in Rijswijk de 52-jarige andere veroordeelde worden aangehouden. De rechtbank in Amsterdam buigt zich over hun overlevering aan Polen om de daar opgelegde straffen uit te zitten.

Op zondag 29 januari hield FASTNL ook een 58-jarige Rotterdammer in het Limburgse Roosteren aan, die op weg was naar een restaurant. De voortvluchtige man is in Nederland veroordeeld tot het betalen van 979.000 euro. Daarnaast wordt hij door de Belgische autoriteiten gezocht omdat hij daar is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De man probeerde bij zijn arrestatie tevergeefs nog te voet aan de FAST-leden te ontkomen.

FASTNL (Fugitive Active Search Team) is een samenwerking tussen het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en politie en is een team van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid. Het doel van het team is om voortvluchtigen op te sporen en aan te houden.