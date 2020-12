Twee ramkraken binnen 24 uur in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam zijn dinsdag en woensdag twee ramkraken geweest. Op het Hoofddorpplein in Amsterdam-West reed er rond 05.00 een auto achterwaarts naar binnen bij een tabakswinkel. Bij het World Fashion Center in Amsterdam-Nieuw-West reed in de voorgaande nacht rond dezelfde tijd een auto naar binnen.

Volgens de politie lijkt het erop dat de daders bij de tabakswinkel werden gezien door een getuige en daarna zijn gevlucht. Ze zouden zijn ontkomen op een motorscooter. Waarschijnlijk is er daardoor geen buit gemaakt.

Bij de ramkraak aan het Koningin Wilhelminaplein bij het World Fashion Center reed een zilvergrijze Seat Leon naar binnen. Zo kon volgens de politie een groep van zeker vier mensen een kledingwinkel beroven. Er is dure merkkleding meegenomen.

De Seat Leon is kort voor de ramkraak gestolen op de Cycladenlaan, in een woonwijk in Amsterdam-De Aker, niet ver van de plaats delict. De verdachten waren allemaal volledig in het zwart gekleed en droegen zwarte bivakmutsen en een grote tas. Ze gingen er op drie scooters vandoor.