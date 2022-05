Twee rappers in de cel op verdenking van georganiseerde criminaliteit (VIDEO)

Connect on Linked in

In de Verenigde Staten zijn deze week twee zeer populaire rapartiesten gearresteerd op verdenking van onder meer afpersing. Woensdag is de rapper Gunna opgepakt in Atlanta, maandag was Young Thug gearresteerd. De twee zijn verdachte in hetzelfde onderzoek naar een grote groep verdachten. Het onderzoek tegen de criminele organisatie, met 28 verdachten, richt zich op 56 verdenkingen, onder meer moorden en afpersingen.

Schietpartijen

Gunna (echte naam Sergio Kitchens) is verdacht van medeplegen van afpersing van criminelen en van drugshandel. Young Thug (echte naam Jeffery Williams) wordt ervan verdacht één van de oprichters te zijn van de straatbende Young Slime Life, die centraal staat in het onderzoek en verantwoordelijk zou zijn voor een reeks aan mishandelingen en (dodelijke) schietpartijen, in de periode 2012-2022. Young Thugh won in 2019 een Grammy voor zijn bijdrage aan het schrijven van de track “This Is America”.

YSL is een gang die op nationaal in verband staat met “jeugdbende” de Bloods.

Beide rappers moeten zich voor de rechtbank in Fulton County (Atlanta) gaan verantwoorden.

AK-47

Volgens de aanklacht hebben Williams en Kitchens in 2017 handelshoeveelheden methamfetamine, hydrocodon en marihuana voorhanden gehad. In 2018 zijn ze aangehouden in een auto waarin een flink wapenarsenaal werd vervoerd, waaronder een AK-47.

De advocaat van Williams heeft in lokale media gesteld dat zijn cliënt de feiten ontkent.