Twee Russen in Polen opgepakt na moord bij truckparking Zeebrugge

Voorgeleid De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen vertrok op dinsdag 9 september naar Polen om de verdachte op te halen en over te brengen naar België. Woensdagavond kwam hij aan in België. De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, die besliste hem aan te houden op verdenking van moord. Hij verschijnt dinsdag 16 september voor de raadkamer in Brugge, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Tweede verdachte

De tweede verdachte, een 33-jarige Russische man, ging niet akkoord met de overlevering en tekende verzet aan. Er is nog geen datum bekend wanneer zijn overlevering zal gebeuren, meldt het parket West-Vlaanderen.

Op 26 augustus werden beide verdachten onderschept door de Poolse politie op de A2 in de buurt van Skierniewice. Dit gebeurde na een intense samenwerking tussen Europol en verschillende Europese politiediensten.

Het onderzoek wordt voortgezet door de FGP West-Vlaanderen onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge.

Meerdere vuistslagen

Bij een zwaar geweldsincident in de Mercatorstraat in het Belgische Zeebrugge overleed op vrijdagavond 22 augustus een 56-jarige man. Het slachtoffer zou rond 22.00 in de rug zijn aangevallen door twee mannen en daarbij meerdere vuistslagen hebben gekregen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Federale Politie meldde eerder dat het mogelijk zou gaan om vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa.