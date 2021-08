Onrust houdt aan, twee schietpartijen binnen half uur in Rotterdam-Zuid

Print This Post

In Rotterdam-Zuid hebben zaterdagnacht twee schietpartijen plaatsgevonden. Op de Rose-Spoorstraat werd om 01.50 uur een auto beschoten. Kort daarop zijn twee verdachten aangehouden. Om 02.15 uur werd een woning aan de Vuurplaat beschoten. In beide gevallen raakte niemand gewond. De schietincidenten lijken volgens de politie geen verband met elkaar te houden. In Rotterdam vinden al drie dagen achter elkaar verschillende schietpartijen plaats.

Aan de beschieting van de auto ging volgens de politie een ruzie tussen drie mannen vooraf. Eén van hen stapte daarna in de auto, die vervolgens door één van de andere twee mannen werd beschoten. De inzittende, een 25-jarige Rotterdammer, bleef ongedeerd. Vlak daarna hield de politie twee Rotterdammers van 22 en 31 aan op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie doet nader onderzoek en zoekt naar getuigen en camerabeelden.

Woning doelwit

Op ruim 500 meter van de Rose-Spoorstraat hoorden buurtbewoners om 02.15 meerdere schoten aan de Vuurplaat. Daar bleek de woning van een ouder echtpaar beschoten te zijn. Niemand raakte gewond. De daders zijn gevlucht. De politie doet onderzoek. Waarom deze woning is beschoten is onduidelijk. Mogelijk hebben de daders de verkeerde woning onder vuur genomen.

Waarschuwingsschoten

In het Roel Langerakpark bij Diergaarde Blijdorp hebben agenten zaterdagnacht waarschuwingsschoten gelost vanwege, wat de politie noemt, “een verdacht groepje mensen”. De politie kwam af op een melding van een schietpartij, maar die melding bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Andere schietpartijen

In Rotterdam vinden nu al drie dagen achtereen op verschillende locaties schietpartijen plaats. Vrijdagnacht was aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp een schietpartij, waarbij een 32-jarige man lichtgewond raakte. Daarvoor zitten twee Rotterdammers van 19 en 25 vast. Donderdagavond werd een 54-jarige man uit Rhoon neergeschoten op de stoep van een café aan de Beijerlandselaan. Daarvoor zit een 40-jarige Rotterdammer vast.