Twee schietpartijen in Groningen, man (23) uit Hoogezand gewond

In Groningen hebben donderdag twee schietpartijen plaatsgevonden. Bij een schietpartij aan het Damsterdiep is ’s middags een gewonde gevallen. Bij het andere schietincident vlak voor middernacht op het Akerkhof is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Gewonde

De politie kwam rond 15.50 af op een melding van een schietincident op het Damsterdiep in Groningen. Ter plaatse werd geen slachtoffer aangetroffen. Even later meldde een slachtoffer zich met verwondingen in het ziekenhuis. De politie zegt er rekening mee te houden dat deze 23-jarige man uit Hoogezand betrokken is geweest bij de schietpartij.

De politie doet onderzoek naar de zaak. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het incident is, maakt deel uit van het politieonderzoek. Er is tot nu toe nog geen arrestatie verricht.

Waarschuwingsschot

Ook donderdagavond was het onrustig in Groningen, ditmaal in het centrum van de stad. Rond 23.30 kwam er een melding dat er gedreigd zou zijn met een vuurwapen aan de Grote Markt. Toen agenten arriveerden, troffen zij vier mannen aan die mogelijk met het incident te maken hadden. De politie vermoedde dat één van hen een wapen bij zich had. Toen agenten de vier mannen wilden aanhouden, volgden ze geen aanwijzingen op, waarna de politie een waarschuwingsschot loste.

Verhoor

Het viertal is vervolgens aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek dat de mannen geen verdachten waren en ook geen vuurwapen bij zich hadden. Ze zijn gehoord als getuige en vervolgens heengezonden.

Tweede schietpartij

Rond 23.45 kwam er een melding dat er geschoten zou zijn op het Akerkhof, vlakbij de Vismarkt. Bij aankomst troffen agenten geen verdachte en ook geen slachtoffer aan. De politie meldt vrijdag dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt.

De politie doet onderzoek naar beide incidenten en onderzoekt ook een mogelijk verband tussen de twee zaken op de Grote Markt en het Akerkhof. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.