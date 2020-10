Twee schietpartijen in Heerhugowaard

Connect on Linked in

In Heerhugowaard zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schietpartijen geweest. Daarbij is een 30-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Dit gebeurde in het Fabritiuspark, ter hoogte van het Berckheideplein, in Heerhugowaard, rond 04.15.

Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De dader is er na het incident vandoor gegaan. Bij een vlakbij gelegen woning aan de Ruysdaelstraat heeft het slachtoffer om hulp gevraagd. Daar is 112 gebeld. De politie zegt dat er voorafgaand aan het schietincident in het park mogelijk een conflict is geweest.

Later op de zaterdagochtend is rond 06.30 een woning aan de Bilderdijkstraat in Heerhugowaard beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Wel raakte de woning beschadigd door kogels.

Getuigen hebben na het schietincident volgens de politie een kleine witte personenauto zien weg rijden.