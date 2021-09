Twee schietpartijen in Rotterdam

In de Rotterdam wijk Prins Alexander is in de nacht van woensdag op donderdag iemand neergeschoten. In een ander schietincident vannacht raakte voorzover bekend niemand gewond. In Rotterdam-West is op straat tientallen keren met automatische wapens gevuurd. Het is niet bekend of de twee incidenten met elkaar van doen hebben.

(beeld JBmedia)

Onder schot

De schietpartij in Rotterdam-Ommoord was op de Tagoreplaats (foto). De politie laat weten dat er daar één persoon gewond is geraakt en dat er twee mensen zijn aangehouden. Dat is gebeurd met de benaderingsmethode voor gevaarlijke verdachten waarbij de twee onder schot werden gehouden en met instructies “uit hun auto zijn gepraat”, de zogeheten Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten. Over de toestand van de gewonde is niets bekend. RTV Rijmond schrijft dat het slachtoffer zelf in de ambulance kon stappen.

Achtervolging

Rond 01.45 is er geschoten op de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-West. Mogelijk is daar uit een voertuig geschoten. Hulzen lagen verspreid over een gebied met een lengte van 150 à 200 meter. Er zijn in ieder geval hulzen van kaliber 7.62×39 mm gevonden. Die worden veel gebruikt in aanvalsgeweren van het type AK-47 Kalasjnikov. RTV Rijnmond meldt dat er ook hulzen zijn gevonden die zouden wijzen op gebruik van een Skorpion pistoolmitrailleur. Er is mogelijk een achtervolging geweest met verschillende auto’s. Over de daders is niets bekend.