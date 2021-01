Twee stoffelijke overschotten op bedrijventerrein bij Amsterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

Op een bedrijventerrein bij Halfweg, in het westelijk havengebied van Amsterdam, zijn volgens de politie twee lichamen aangetroffen in een loods. De recherche doet momenteel onderzoek om te bekijken of er sprake is geweest van een misdrijf.

De loods is op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam-Westpoort. De Telegraaf schrijft dat de loods dienst deed als atelier van het Urban Resort Amsterdam. Het Urban Resort Amsterdam is een vrijplaats voor kunstenaars.

In een loods op de Heining werden ooit de ontvoerde Freddy Heineken en zijn chauffeur vastgehouden, en later ook gevonden en bevrijd.