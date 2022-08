Twee Surinaamse verdachten aangehouden na inbeslagname drugs in Rotterdam

Connect on Linked in

In Suriname zijn dinsdag twee mannen aangehouden, in verband met een eerdere grote cocaïnevangst in de Rotterdamse haven.

Aangehouden

De twee mannen zijn aangehouden, in verband met een onderschepping van 4.022 kilo cocaïne, in de Rotterdamse haven in 2021.

Advocaat Maureen Nibte bevestigt de aanhouding van de verdachten, tegenover de Surinaamse nieuws-website Starnieuws.

Drugs

De drugs werden op 17 september vorig jaar in Rotterdam gevonden en in beslag genomen. De drugs waren verstopt in een container met hout, afkomstig uit Suriname. De container had als eindbestemming een bedrijf in Polen.

De advocaat kan in dit stadium niets kwijt over de zaak, omdat er een contactverbod geldt tussen haar en de in verzekering gestelde verdachten.