Twee tieners opgepakt voor fatale mishandeling bij metrostation in Schiedam

(Beeld: JBMedia)

Bij het metrostation op de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam werd maandag rond 12.00 een overleden persoon aangetroffen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Tijdlijn

De politie verrichte direct buurtonderzoek, verhoorde getuigen en bekeek camerabeelden. Online is er gekeken of er video’s geplaatst zijn of dat er wellicht aanwijzingen te vinden waren die konden leiden tot de verdachten. Op camerabeelden zijn uiteindelijk de twee jongens herkend en nadat de politie een scherpe tijdlijn had vastgelegd, werden de verdachten ook gezien op de locatie van het incident.

Arrestaties

De 16-jarige verdachte kwam eerder op de dag aangifte doen op het politiebureau. De andere verdachte is kort daarna in zijn woning aangehouden. De jongens worden verhoord en de recherche hoopt zo een beter beeld te krijgen van wat zich op de fietsbrug over de Damlaan bij het metrostation heeft afgespeeld en wat precies hun rol was.

Vrijgelaten

Maandagmiddag werden al snel een 18-jarige man uit Vlaardingen en een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale mishandeling, maar zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat zij niet aanwezig waren op de locatie tijdens het incident.