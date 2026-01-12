Twee tieners vrijgelaten in zaak fatale mishandeling bij metrostation Schiedam

(Beeld: JBMedia)

Bij de 17-jarige is dat vanwege zijn beperkte aandeel in de feiten en bij de 16-jarige is dat omdat de rechter-commissaris onvoldoende aanwijzingen heeft dat het handelen van de verdachte tot de dood van het slachtoffer heeft geleid.

Sneeuwballen

Het incident vond plaats bij metrostation Schiedam Nieuwland op de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam, toen een conflict ontstond, na het gooien van sneeuwballen. Getuigen verklaren dat er over en weer geweld is gebruikt.

Kwetsbare gezondheid

Wat precies aan het incident voorafging, maakt deel uit van het lopende onderzoek. Het lichaam van de man is door het NFI onderzocht. Duidelijk is geworden dat de kwetsbare gezondheid van het slachtoffer mogelijk een rol heeft gespeeld bij deze tragische afloop, meldt het Openbaar Ministerie maandag.

In het onderzoek werden eerder een 18-jarige man uit Vlaardingen en een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Uit onderzoek bleek volgens de politie dat zij niet aanwezig waren op de locatie tijdens het incident.