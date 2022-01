Twee ton cocaïne gepakt in Spaanse havenstad (VIDEO)

Connect on Linked in

In de Zuid-Spaanse containerhaven van Algeciras is afgelopen week ruim twee ton cocaïne in beslag genomen. De cocaïne zat bijgepakt in een container die was aangekomen uit Ecuador. Die container zat vol met bevroren heek. De Guardia Civil zegt dat er 1.741 blokken geperste cocaïne aanwezig waren.

Na weging werd het totaalgewicht vastgesteld op 2.011 kilo cocaïne.

De douane in Algeciras had een tip gekregen over containers waar mogelijk drugs in verborgen zou kunnen zitten. Die containers gingen door een scancontrole waarbij verdachte pakketten werden gezien.

Er zijn geen mensen aangehouden.