Twee ton cocaïne klaar voor Antwerpen

In Costa Rica is woensdag 2.000 kilo cocaïne in beslag genomen. De zending stond op het punt om in een container naar de haven van Antwerpen te gaan. De inbeslagname was bij APM Terminals in de containerhaven Moín de Limón.

Volgens de drugspolitie (PCD) was de coke verstopt in een lading ananassen.

Het is de tweede keer dat er in 2021 in Costa Rica in containers cocaïne is gepakt. In januari zijn 110 pakketten cocaïne onderschept, in een container met ananassap die naar Spanje zou vertrekken.

In 2020 nam de PCD 16.192 kilo cocaïne in beslag in 18 containers. Dat was een record. In 2019 ging het om 5.927 kilo cocaïne in tien containers, allemaal in de havens van Limón en Puntarenas.