Twee ton coke bestemd voor Nederland gepakt in Dominicaanse Republiek

De autoriteiten in de Dominicaanse Republiek hebben ruim twee ton cocaïne in beslag genomen, bestemd voor de haven in Rotterdam. Het gaat volgens de politie om een van de grootste inbeslagnames in de geschiedenis van de Dominicaanse Republiek.

(Beeld: AFP)

Militair personeel en anti-narcotica-agenten, die deelnamen aan een gezamenlijke operatie, ontdekten de cocaïne in een container met bananen in de haven in Boca Chica, in de provincie Santo Domingo. Tijdens de ruim tien uur durende operatie namen de autoriteiten 2.188 pakketten cocaïne in beslag.

De coke was afkomstig uit de haven van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador.

De Dominicaanse autoriteiten doen onderzoek in samenwerking met Ecuador en Nederland.