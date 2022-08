Twee ton meth: Australische politie pakt record (VIDEO)

Connect on Linked in

In Australië heeft de politie deze week bijna twee ton methamfetamine in beslag genomen. Dat is de grootste hoeveelheid “ice” die daar ooit is gepakt. De politie vond de 1.800 kilo crystal meth in zeecontainers in een haven van Sydney. De drugs waren verborgen in een zending marmer die was aangevoerd vanuit een land in het Midden-Oosten. Vier personen zijn aangehouden.

De straatwaarde wordt in Australië geschat op 1,6 miljard Australische dollar (ongeveer 1 miljard euro). Crystal meth is in Australië relatief heel duur. Het gebruik per hoofd van van de bevolking is er het hoogste van de wereld. Ongeveer van 6% van de Australiërs (1,2 miljoen mensen) heeft in het afgelopen jaar meth gebruikt.

Twee mannen, 22 en 23 jaar oud, zitten vast. In een vervolgonderzoek hielden werden een man en een vrouw opgepakt die in een Toyota reden. In hun auto lagen 2,2 kilo meth en meer dan 1,1 miljoen Australische dollars aan contant geld.

In een niet gerelateerd onderzoek werd in een vintage Bentley in Sydney nog eens 160 kilo crystal meth en 30 kilo cocaïne gevonden door de politie.