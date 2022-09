Twee ton waterpijptabak in beslag genomen

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagavond ongeveer 2.000 kilo shisha-tabak gevonden in het Gelderse Wekerom. Verder zijn er volgens de politie diverse spullen aangetroffen die kunnen worden gebruikt voor de productie van waterpijptabak. Waarschijnlijk is de tabak illegaal en zijn er geen accijnzen over betaald.

Veenendaal

De vondst werd gedaan in een pand aan de Roekelseweg in Wekerom. De politie zegt dat door een melding van een getuige rond 23.00 vier personen konden worden aangehouden in Veenendaal. De vier reden daar in een auto en kregen een stopteken. De verdachten zijn twee mannen (van 24 en 27 jaar) zonder vaste woon of verblijfplaats, een 45-jarige vrouw uit Tiel en een 52-jarige man uit Tiel.

Accijnzen

De Douane en FIOD doen verder onderzoek naar de tabakshandel. Hoeveel belasting of accijnzen er mogelijk zijn ontdoken is nog niet bekend.

Deze week voltooide de politie in Nederland en België verschillende onderzoeken naar de productie van en handel in illegale sigaretten.