Twee verdachten aangehouden in moordzaak Söner Yetkin

De politie heeft twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de moord op Söner Yetkin, in 2016.

Aangetroffen

Het stoffelijk overschot van de 31-jarige Yetkin werd op 11 december 2016 op een parkeerplaats aan de Statenlaan in Tilburg aangetroffen, onder een auto.

Sectie op het lichaam wees uit dat hij was overleden door een schotwond.

Aangehouden

Twee verdachten in de zaak zijn dinsdagochtend aangehouden, meldt de politie. Het gaat om een 37-jarige man, die verbleef in de Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen. De tweede verdachte is een man van 32 jaar, die in Tilburg door de politie werd gearresteerd.

Zowel in de gevangenis in Veenhuizen als op de locatie in Tilburg is door de politie een doorzoeking gedaan. De twee mannen zijn ingesloten en zitten in beperkingen.