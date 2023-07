Twee verdachten aangehouden na explosie bij flat in Amsterdam-West

Print This Post

In een wooncomplex aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam-West heeft zondagavond iets na 18.30 een explosie plaatsgevonden. Die veroorzaakte een brand, waarna bewoners rook hebben ingeademd. Twee mensen zijn naar een ziekenhuis vervoerd. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Rook

Even na 18.30 kwam via 112 een melding binnen dat er brand woedde in het wooncomplex, waarna hulpdiensten direct ter plaatse gaan. De brandweer weet de brand snel te blussen en ambulancepersoneel kijkt vijf mensen na die rook hebben ingeademd. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis vervoerd.

Verdachten

Na het blussen van de brand werd duidelijk dat er een explosie aan de brand vooraf is gegaan, die opzettelijk is veroorzaakt. Door Forensische Opsporing wordt verder onderzoek verricht op de locatie. Mede dankzij een doorgegeven signalement en op aanwijzen van omstanders hebben agenten in de omgeving van het wooncomplex twee verdachten kunnen aanhouden. Naar hun betrokkenheid wordt nader onderzoek verricht.