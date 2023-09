Twee verdachten aangehouden na explosies in Rotterdam

Print This Post

Bij een woning aan de Grasstraat in Rotterdam-West is zaterdagnacht rond 01.45 een explosief afgegaan. Dat gebeurde naast het pand waar vrijdagnacht ook al een explosief afging. Eén verdachte kon met hulp van buurtbewoners worden overmeesterd, een tweede verdachte werd later die nacht aangehouden.

Schade

Bij de explosie van vannacht rond 01.45 raakte niemand gewond. Wel raakten de gevel en de deur van de woning beschadigd. Volgens Rijnmond kreeg de politie rond 04.30 een melding dat buurtbewoners een verdachte man bij de voordeur van een woning in de Grasstraat hadden overmeesterd. Agenten hebben deze man vervolgens aangehouden. Na een zoektocht wisten agenten even later ook een tweede verdachte aan te houden.

De twee Rotterdammers van 20 en 21 jaar worden verdacht van betrokkenheid en zitten vast. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Forensische opsporing en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) hebben ter plaatse onderzoek verricht. Over een motief voor de explosies is niets bekend.