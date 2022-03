Twee verdachten in onderzoek naar neergeschoten man in Amsterdam

Connect on Linked in

Woensdagavond is er kort voor 22.00 een man neergeschoten in Amsterdam-Osdorp, in het westen van de stad. Dat gebeurde op de Tussen Meer. De 40-jarige man raakte gewond aan zijn been. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en zegt op zoek te zijn naar zeker twee verdachten.

Het slachtoffer werd midden op straat, ter hoogte van een tandartspraktijk, na een korte woordenwisseling neergeschoten. Twee mannen gaven hem nog enkele trappen na en daarna rende het duo snel weg, in de richting van de kruising met de Wolbrantskerkweg.

De twee verdachten zijn rond de 25 jaar en waren in het zwart gekleed.