Twee verdachten in Weert gearresteerd na Duitse plofkraakpoging

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht bij een achtervolging die eindigde in Weert twee verdachten van een plofkraakpoging in Duitsland opgepakt. In de vluchtauto is een explosief aangetroffen, zo meldt de politie maandag. Een van de plofkrakers is nog voortvluchtig.

Waarschuwingsschoten

De plofkraakpoging vond plaats in het Duitse Schwelm in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Doordat de verdachten richting de grens vluchtten, werd de Nederlandse politie gevraagd uit te kijken naar de auto van de verdachten. Toen de politie de auto zag, werd de achtervolging ingezet. Daarbij loste de politie waarschuwingsschoten.

De auto botste uiteindelijk op de Roermondseweg tegen een hekwerk van een woning, waarop de verdachten te voet verder vluchtten. Twee konden worden aangehouden, een andere plofkraker ontkwam. Bij het klemrijden van de vluchtauto is een politieauto beschadigd geraakt.

Explosief

In de kofferbak van de vluchtauto werd een pakketje met een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen en zal een deel tot ontploffing gaan brengen op een veilige locatie. Het andere deel wordt onderzocht op sporen.