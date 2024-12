Twee verdachten liquidatie Oss op vrije voeten, ondanks strafeis van 14 jaar

(Beeld: een in beslag genomen auto in deze zaak)



Omroep Brabant schrijft dat de rechtbank in Den Bosch na ‘beraadslagingen heeft bepaald dat er aanleiding is om hen te ontslaan uit hun voorlopige hechtenis.’ Wat precies de doorslag heeft gegeven om de verdachten vrij te laten, kan een woordvoerder van de rechtbank niet precies zeggen.



Als verdachten na zo’n zware strafeis worden vrijgelaten nog voordat de rechtbank op 13 februari uitspraak doet, dan kan dat twee dingen betekenen. Of dat ze worden vrijgesproken of dat de uiteindelijke straf niet zwaarder wordt dan het voorarrest. Beide verdachten zaten 2,5 jaar in voorlopige hechtenis.