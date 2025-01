Twee verdachten moord Amsterdam-Osdorp blijven vastzitten

Moord in vereniging Daar werd een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van moord in vereniging en wapenbezit. Een 20-jarige man uit Amsterdam werd de avond ervoor in Hoofddorp aangehouden. Hij wordt verdacht van moord in vereniging, dan wel van uitlokken van moord. Beide verdachten zitten nog in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Doodgeschoten

De inval in de woning aan de Speelmanstraat was even voor 05.00. Voorafgaand aan de inval van een arrestatieteam in een woning aan de Speelmanstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen raakte een politie gewond. Hij werd beschoten.

Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vervolgens doodgeschoten door agenten.

In de woning werd ook een zwaargewonde vrouw aangetroffen, die werd overgebracht naar het ziekenhuis, mogelijk werd zij ook geraakt door politiekogels. In de woning bevond zich ook een 52-jarige vrouw uit Rotterdam, die ook is aangehouden. Een van beide vrouwen is later heengezonden en geen verdachte meer.

Na de veertien dagen bewaring zal de officier van justitie bij de raadkamer van de rechtbank vorderen dat de voorlopige hechtenis nog voor drie maanden wordt verlengd, als het bewijs in de ogen van het Openbaar Ministerie sterk genoeg is.