Twee verdachten opgepakt voor amfetaminelab in Tilburg

De politie heeft vrijdag in een woning aan de Bloemfonteinstraat in Tilburg een drugslab en drugsafval gevonden. In de woning werd amfetamine geproduceerd. Twee mannen (23 en 46 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn ter plekke aangehouden.

De politie bezocht samen met een toezichthouder van de gemeente de woning in verband met eerdere overlastmeldingen. In de schuur vond de politie tientallen jerrycans, waar een sterke chemische geur bij werd geroken. In de woning werden synthetische drugs aangetroffen. De twee aanwezige mannen werden hierop aangehouden.

600 liter drugsafval

Er kwamen vervolgens verschillende gespecialiseerde politiediensten naar de woning. Nadat duidelijk was dat er geen gevaar meer aanwezig was, werd de woning doorzocht. Naast attributen van een drugslab werd ruim zes kilo amfetamine aangetroffen. Ook werd er bijna 600 liter chemisch drugsafval gevonden. De drugs, het lab en het afval zijn in beslag genomen en vernietigd. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.