Twee verdachten overval waardetransport Amsterdam-Noord horen eis: 18 jaar cel

Voor de rechtbank in Amsterdam hebben de officieren van justitie dinsdag achttien jaar cel geëist tegen twee mannen van 36 en 38 jaar oud voor de overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord op 19 mei 2021. Ze worden ook verdacht van poging gekwalificeerde doodslag, medeplegen bedreiging en medeplegen brandstichting.

Spoorloos

In april vorig jaar kregen andere verdachten al celstraffen tot 15 jaar.

Na de overval vluchtten de overvallers met drie voertuigen. Eén auto raakte uit het zicht en reed naar Diemen, de andere overvallers vluchtten met de politie achter zich aan richting Broek in Waterland. Tijdens de overval en de vlucht is geschoten met automatische vuurwapens. Bij de overval werd 14,5 miljoen euro buit gemaakt waarvan 4,2 miljoen nog steeds spoorloos is. In totaal worden twaalf mannen verdacht. Acht van de twaalf verdachten zijn al door de rechtbank veroordeeld tot lange celstraffen. Een overvaller is in een weiland door politie doodgeschoten.

Kosovo

De 38-jarige verdachte, die in Parijs is aangehouden, zit in Nederland in voorlopige hechtenis en de 36-jarige verdachte, die in Kosovo werd aangehouden, zit in België al een langdurige straf uit. Gedurende de behandeling voor de rechtbank is hij door de Belgische autoriteiten ter beschikking gesteld.

Het OM ziet beide verdachten als actieve uitvoerders en medeplegers van de overval, ook al zijn ze zelf niet actief betrokken geweest bij de gewelddadige achtervolging. Zij zijn na de overval naar Diemen zijn gereden waar een BMW voor hen gereed stond.

Contact

De 36-jarige verdachte heeft in de periode voor de overval diverse malen contact gehad met meerdere medeverdachten. Daarnaast werd het appartement waar hij verbleef voor de overval als ontmoetingsplek gebruikt. Uit de beelden van de overval is gebleken dat hij tijdens de overval heeft geholpen om hun auto’s in te laden. Ook is hij degene die tijdens de overval met een mes een van de medewerkers van het waardetransport heeft bedreigd.

Dna

Ook de 38-jarige verdachte ziet het OM als een van die overvallers die is weggekomen met de BMW. Zijn dna is in de loop van het pistool aangetroffen dat een mede-overvaller tijdens de overval en zijn aanhouding bij zich droeg. De 38-jarige verdachte heeft hier niets over willen zeggen.

Twee zaken worden door de rechtbank op een later moment behandeld: tegen een 28-jarige verdachte die een straf uitzit in de Afrikaanse republiek Guinee en tegen een 35-jarige verdachte die nog voortvluchtig is.