Twee verdachten van grootschalige drugshandel aangehouden in woning

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in Goirle twee mannen aangehouden die worden verdacht van grootschalige handel in harddrugs. De drugs werden in twee woningen aangetroffen.

Informatie

Het gaat om een 57-jarige man uit Goirle en een 27-jarige man uit Tilburg. De politie startte een onderzoek naar drugshandel in twee woningen in de Pastoor van Dunstraat, nadat ze hier informatie over had binnengekregen.

De politie viel dinsdagavond rond 18.30 binnen in de woningen. Daar werden grote hoeveelheden harddrugs gevonden en in beslag genomen, net als een auto, contant geld en goederen voor de productie van drugs.

De verdachten waren in de woningen aanwezig en werden gearresteerd. De twee mannen zitten vast voor verhoor. De recherche is nog bezig met het onderzoek, meldt de politie in een bericht.