Twee verdachten vast voor Rotterdamse granaataanslag

De Rotterdamse politie heeft woensdag twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat naar een woning op de Kronenburg in Rotterdam in januari van dit jaar. De granaat ontplofte voor het pand en er raakte niemand gewond. De verdachten zijn 21 en 23 jaar en komen uit Capelle aan den IJssel. Er was eerder een verdachte aangehouden maar die is voorlopig vrijgelaten.

Chauffeur

De gearresteerde 21-jarige Capellenaar zou de chauffeur van de verdachten zijn geweest. Voorafgaand aan de aanslag (op 11 januari) zou de gearresteerde man de verdachten in een personenauto naar een locatie in Rotterdam-Zuid hebben gereden. Daar stapten zij over in een BMW. Terwijl de verdachten, onder wie de 23-jarige Capellenaar, in de BMW naar de Kronenburg reden om daar de handgranaat naar de woning te gooien, reed de chauffeur alvast door naar Schiedam.

Rotterdammer

Meerdere personen reden in de (gestolen) BMW naar de Rotterdamse woning. Verschillende mannen stapten uit en één van hen gooide een handgranaat tegen de ruit van een slaapkamer. De granaat ketste af tegen de ruit en ontplofte buiten de woning. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de woning en aan geparkeerde auto’s in de straat was groot.

Na de aanslag hadden gepleegd de groep in de BMW-vluchtauto naar Barendrecht. Daar staken zij de BMW in brand en stapten over in een tweede vluchtauto, een Peugeot. De verdachten reden in deze Peugeot van Barendrecht naar Schiedam en lieten daar de Peugeot achter.

Hun chauffeur stond hen daar op te wachten. De verdachten stapten bij hem in en vluchtten weg.

Op 16 juni hield de politie een 36-jarige Rotterdammer aan. Deze man is verhoord en dezelfde dag heengezonden, maar blijft wel verdachte in deze zaak. De aangehouden verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie heeft nog meer verdachten op het oog.