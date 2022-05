Twee verdachten vergisontvoering op vrije voeten

Connect on Linked in

Twee van de zes verdachten van de vergisontvoering, vorig jaar zomer van een man in Cruquius, bij Hoofddorp, komen op vrije voeten. De rechtbank in Haarlem heeft besloten om het voorarrest van de 33-jarige Michael K. en de 31-jarige Ferhat Y. met ingang van woensdag te schorsen, aldus De Telegraaf.

Alex R.

In 2021 werd een 56-jarige man uit Hoofddorp bij vergissing ontvoerd. Het eigenlijk doelwit was waarschijnlijk de Zuid-Hollander Alex R. van wie huizen en kantoor in onder meer Alblasserdam doelwit van aanslagen met explosieven waren.

Toen de ontvoerders in de gaten kregen dat ze de verkeerde hadden lieten ze de Hoofddorper vijf dagen nadat hij op 5 augustus in een auto was getrokken vrij. Hij was gewond geraakt.

Kort na de ontvoering werden K. en Y. en nog vier anderen gearresteerd in Gouda.

Aansturende rol

Het Openbaar Ministerie denkt dat Ferhat Y. ‘een aansturende rol’ heeft gehad bij de ontvoering. Bewijs daarvoor ziet het OM in berichten die zijn gevonden op zijn telefoon.

De rechtbank vindt de aanwijzingen minder zwaar wegen, ook ten opzichte van de duur van het onderzoek, en schorst de hechtenis van de twee onder voorwaarden. Ze hebben onder meer een meldplicht en moeten op één vaste plaats verblijven. Verder mogen ze geen contact hebben met medeverdachten in de zaak.

De ontvoering lijkt volgens het OM voort te komen uit een conflict in het criminele milieu over cocaïnehandel. Alex R. zou bij die handel betrokken zijn.

