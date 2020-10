Twee voortvluchtige Belgen in Nederland opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag twee voortvluchtige Belgen van 28 en 29 aangehouden die in België zijn veroordeeld tot tien en acht jaar gevangenisstraf voor ernstige mishandeling en beroving van een taxichauffeur in 2016. De mannen verbleven in Nederland en zijn in een woning in Zeist en Rotterdam aangehouden.

De 28-jarige man die in Zeist is aangehouden, moet nog tien jaar gevangenisstraf uitzitten en de 29-jarige man die zich in Rotterdam bevond nog acht jaar. Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) startte op basis van informatie van FAST België een onderzoek naar de verblijfplaats van de twee voortvluchtigen die in 2019 zijn veroordeeld.

De informatie leidde naar de verblijfplaats van de mannen, die Europees stonden gesignaleerd. FASTNL is met twee teams tegelijkertijd overgegaan tot aanhouding. De twee mannen zijn vrijdag voorgeleid aan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. België heeft om de uitlevering van de twee gevraagd.