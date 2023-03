Twee voortvluchtige mannen (53, 68) opgepakt in Breda en Tienhoven

Connect on Linked in

De politie heeft deze week twee voortvluchtige mannen van 53 en 68 jaar aangehouden die nog een celstraf uit moeten zitten of een boete moeten betalen. Eén van hen is veroordeeld voor betrokkenheid bij de import en export van drugs via de haven in Antwerpen.

De politie hield woensdag tijdens een controle in Breda een 53-jarige Nederlandse man aan die woonachtig is in België. Hj stond gesignaleerd en moet nog 1772 dagen gevangenisstraf uitzitten, omdat hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de import en export van drugs via de haven in Antwerpen.

Transportsector

Agenten bezochten het bedrijf waar de man werkzaam was in het kader van bestrijding van ondermijning in de transportsector. Daar troffen ze de veroordeelde man aan en werd hij aangehouden. De man zit vast.

530.000 euro

Afgelopen week werd in Tienhoven ook een 68-jarige voortvluchtige man aangehouden. Hij stond al ruim 10 jaar niet meer ingeschreven in Nederland, maar werd door de politie gezocht omdat hij nog ruim 530.000 euro moest betalen of in plaats daarvan 540 dagen in de cel moet uitzitten.

De man werd opgespoord en aangehouden door het FASTNL-team van de politie. Omdat het verschuldigde bedrag nog niet is betaald, zit de man vast.